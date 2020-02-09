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Nesli tehdit altındaki samur ailesinin kar ve yüzme keyfi

İHA

Nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samurları, Tunceli'de karda yüzerken görüntülendi. Samurlar, ilk kez bu kadar yakından ve uzun süreli görüntülendi.

Nesli tehdit altındaki samur ailesinin kar ve yüzme keyfi

Nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan su samurları, Tunceli’de karda yüzerken görüntülendi. Samurlar, ilk kez bu kadar yakından ve uzun süreli görüntülendi.
Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından nesli tükenmek üzere olan hayvanlar kategorisinde yer alan 4 bireylik su samuru ailesi, Munzur Çayı’nda görüntülendi. Su samurları, Munzur'da yüzüp kayalık alana çıkarak karda keyif yaptı. Daha sonra samurlar, Munzur Çayı’na dalarak gözden kayboldu. Ovacık karayolu üzerinde bulunan bir restoranın bulunduğu alanda sık sık görülen su samurları, vatandaşlar tarafından da cep telefonlarıyla kayda alınıyor.
Restoranın işletmecisi Zülfikar Aydoğdu, “Burası 20 yıllık bir işletme ve 78 yıldır burada su samurlarını görüyoruz. Daha önce de görenler var. Burada bu hayvanları görmek güzel. Elimizden geldiğince korumaya çalışıyoruz. Gelen müşteriler de görüntülüyor. Bazıları neslinin tükenmekte olduğunu bilmiyor. Elimizden geldiğince anlatmaya ve korumaya çalışıyoruz” dedi.
Aydoğdu, son derece önemli bir tür olan bu hayvanlara zarar verilmemesi gerektiğini sözlerine ekledi.

TUNCELİ

09 Şubat 2020 Pazar

  • İMSAK 05:51
  • GÜNEŞ 07:14
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  • İKİNDİ 15:31
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  • YATSI 19:16
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