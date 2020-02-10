Munzur Nehri'nde su samurları görüntülendi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Munzur Nehri'nde su samurları görüntülendi

DHA

TUNCELİ'deki Munzur Nehri'nde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) nesli tehdide yakın kategorisinde sınıflandırılan çok sayıda su samuru görüntülendi.

TUNCELİ'deki Munzur Nehri'nde, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği'nce (IUCN) nesli tehdide yakın kategorisinde sınıflandırılan çok sayıda su samuru görüntülendi.
Dünyada nesilleri tükenmekle karşı karşıya olduğu için birinci derecede koruma altında bulunan su samurları, Munzur Vadisi Milli Parkı içinde akan Munzur Nehri'nde görüntülendi. Dikilitaş mevkisinde Zülfikar Aydoğdu tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenen su samurları, Munzur Nehri'nde yüzüp, kayalık alandaki karda gezdikten sonra gözden kayboldu. 
İlk kez, büyük boyuttaki su samurlarını gördüğünü anlatan Zülfikar Aydoğdu, görüntüleri çektiği anda heyecanlandığını söyledi. Aydoğdu, "Onları göründüğümde çok heyecanlandım. Zaman zaman gelip gidiyorlardı. Munzur Nehri içinde bir ada var küçücük özellikle kış aylarında kar yağınca buraya gelip temizleniyorlar. Bu kez birkaç su samuru vardı, biri gelip diğeri gidiyordu. Bu güzel canlıları görüntülediğim için çok mutluyum" dedi. 
 

TUNCELİ

10 Şubat 2020 Pazartesi

  • İMSAK 05:50
  • GÜNEŞ 07:13
  • ÖĞLE 12:41
  • İKİNDİ 15:32
  • AKŞAM 17:59
  • YATSI 19:17
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor, baraj kodu düşürüldü Kayıp üniversiteli Gülistan’ın stajdaki görüntüleri çıktı
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor, baraj ...
Tunceli'de kış günü kavun Kentin bazı köylerinde üretilen kavunlar kışın tüketilmesi ve satılması için serin ortamda asılarak bozulmadan bekletiliyor
YEREL HABERLER Tunceli'de kış günü kavun Kentin bazı köylerinde ...
Nesli tehdit altındaki samur ailesinin kar ve yüzme keyfi
YEREL HABERLER Nesli tehdit altındaki samur ailesinin kar ve yüzme ...
Tunceli'de, 200 köy yolu kardan kapandı
YEREL HABERLER Tunceli'de, 200 köy yolu kardan kapandı
Bagaj kapağı çobanın ölümüne neden olan otobüsün 2 sürücüsüne 20'şer yıl hapis istendi
YEREL HABERLER Bagaj kapağı çobanın ölümüne neden olan otobüsün 2 ...
Tunceli'de yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem bırakıldı
YEREL HABERLER Tunceli'de yaban hayvanları için doğaya 2 ton yem ...
Tunceli’de kar yağışı etkisini sürdürüyor, 176 köy yolu ulaşıma kapandı
YEREL HABERLER Tunceli’de kar yağışı etkisini sürdürüyor, 176 köy ...
28 yaşındaki şahsın ölümü ile ilgili 2 sürücü, ağır cezada yargılanacak
YEREL HABERLER 28 yaşındaki şahsın ölümü ile ilgili 2 sürücü, ağır ...
Tunceli'de 56 dönüm arazi sanayi esnafına tahsis edildi
YEREL HABERLER Tunceli'de 56 dönüm arazi sanayi esnafına tahsis ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X