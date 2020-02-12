Kayıp Gülistan'ı arama çalışması sürüyor

Tunceli'de 39 gündür haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu arama çalışmaları yoğun kar yağışına rağmen devam ediyor.

5 Ocak tarihinde kaybolan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmaları 39. günde yoğun kar yağışına rağmen devam etti. En son Sarı Saltuk viyadüğü üzerinde otururken araç içi kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıkan Gülistan Doku'nun bulunması için önceki gün Uzunçayar Baraj Gölü’nde su seviyesi düşürüldü. Su seviyesinin düştüğü baraj gölünde, bugün yüzeysel alan taraması yapıldı. Arama çalışmalarına AFAD, Diyarbakır Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç Polisler ve Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiyeye ekiplerinin katıldığı belirtildi.

Öte yandan ilk günden itibaren çalışmaları aralıksız takip eden Vali Tuncay Sonel bugün de bölgeye İl Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ile birlikte giderek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Vali Sonel, Doku’nun ailesiyle de görüşerek yapılması gereken her şeyin yapıldığını aktardığı öğrenildi.

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