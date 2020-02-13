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Üniversiteli Gülistan'ın arama çalışmaları 40'ıncı günde

DHA

TUNCELİ'de, 5 Ocak gününden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, olumsuz hava şartlarına rağmen 40'ıncı günde de sürdü. Gülistan için bölgeye gelen CHP heyeti, Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.

TUNCELİ'de, 5 Ocak gününden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, olumsuz hava şartlarına rağmen 40'ıncı günde de sürdü. Gülistan için bölgeye gelen CHP heyeti, Meclis'te bir araştırma komisyonu kurulması için girişimlerde bulunacaklarını söyledi.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku, kaldığı yurttan 5 Ocak sabahı ayrıldı. Ancak kendisinden bir daha haber alınamadı. Diyarbakır'da yaşayan ailesinin ve yurt arkadaşlarının ihbarı üzerine arama çalışmaları başlatıldı. Görgü tanıklarının ifadeleri ve araştırmalar sonunda Gülistan'ın son olarak Uzunçayır Baraj Gölü üzerindeki Sarısaltuk Viyadüğü'nde görüldüğü belirlendi. Bunun üzerine arama çalışmaları, Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.
OLUMSUZ HAVA KOŞULLARI ARAMA ÇALIŞMALARINA ENGEL OLDU
Tunceli'deki olumsuz hava şartları arama çalışmalarını güçlendirdi. AFAD ekipleri, bugün Uzunçayır Baraj Gölü yüzeyinde tekneyle arama yaparken, görüş mesafesinin olmaması nedeniyle dalış ekipleri çalışmalara katılamadı. Yapılan aramalara rağmen Gülistan Doku'ya ait hiçbir ize bugün de rastlanmadı.
CHP HEYETİ, GÜLİSTAN İÇİN TUNCELİ'DE 
CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu başkanlığında, Milletvekilleri Polat Şaroğlu, Candan Yüceer ve Kadın Kolları Genel Başkanı Fatma Köse'nin yer aldığı heyet, Tunceli'ye gelerek, Gülistan Doku ilgili gelişmeleri yerinde takip etti. Heyet temaslarına Gülistan Doku'nun ailesiyle görüşerek başladı. Öğretmenevinde yapılan görüşmede, CHP'li heyete bilgi veren Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, arama çalışmaları aksatılmadan yürütüldüğünü söyleyerek, Uzunçayır Baraj Gölü'nün kapaklarının açılmasını talep etti.  
Anne Bedriye Doku da "Ben 40 gündür buradayım, kızımı almadan buradan gitmem. Her an kızım bir yerden çıkacakmış diye bir beklenti içindeyim. Ne olur bize yardımcı olun kızım bulunsun, barajın kapakları tamamen açılsın, su seviyesi düşürülsün, bunun yapılması için bize yardımcı olun" dedi.
'MECLİS'TE ARAŞTIRMA KOMİSYONU KURULMASI İÇİN GİRİŞİMDE BULUNACAĞIZ'
CHP Milletvekili Aysu Bankoğlu, heyetin Genel Başkanları Kemal Kılıçdaroglu'nun talimatıyla oluştuğunu söyledi. Gülistan Doku'nun bulunması için Meclis'te araştırma komisyonu kurulması için çalışmalara başlayacaklarını ifade eden Baknoğlu, "Gülistan Doku'nun ailesi son derece üzgün, onların acısını paylaşıyoruz. Allah'tan umut kesilmez, Allah büyüktür, inşallah bir mucize olur da Gülistan aramıza döner, ailesine kavuşur. CHP olarak bu soruşturmanın sonuna kadar takipçisi olacağız. Burada yapacağımız görüşmeler sonunda bir rapor hazırlayıp, genel başkanımıza sunacağız. Ayrıca Gülistan Doku'nun durumu ile ilgili Meclis'te bulunan tüm partilerin de içinde bulunduğu bir araştırma komisyonu kurulması için girişimlerde bulunacağız. Gülistan'ı arama çalışmaları 40 gündür düzenli ve aksamadan devam ediyor, bu çok önemli. Umarım Gülistan'dan iyi bir haber alırız" diye konuştu.
 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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