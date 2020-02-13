Tunceli'de okullara kar tatili

Tunceli'de kar yağışı nedeniyle kent genelinde yarın için okullar tatil edildi.
Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli genelinde (merkez ve 7 ilçemizde )14 Şubat 2020 Cuma bir gün süre ile tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engeli olan ve hamile çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" denildi.
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