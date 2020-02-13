Tunceli'de 'kar' tatili uzatıldı

TUNCELİ'de kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın da ara verildi.
Tunceli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, kent genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün süreyle daha ara verildiği bildirildi. Açıklamada, "Kar yağışı, buzlanma ve soğuk hava nedeniyle Tunceli genelinde merkez ve 7 ilçemizde 14 Şubat Cuma günü 1 bir gün süreyle tüm okullarımız tatil edilmiştir. Engeli olan ve hamile çalışanlarımız da idari izinli sayılacaktır" denildi.
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