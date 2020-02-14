Vali Sonel, kabanını "Hıdır Onbaşıya" hediye etti

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Tunceli Valisi Tuncay Sonel, soğukta üşüyen vatandaşa üzerindeki kabanı hediye etti.

Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Hızır Oruçları nedeniyle Hacı Bektaşı Veli Kültürünü Yayma ve Yardımlaşma Derneği Cemevi’ni ziyaret etti. Burada Cemevi Başkanı Ali Ekber Yurt’tan bilgi alan Vali Sonel, cemevindeki vatandaşlarla da sohbet etti.

Vali Tuncay Sonel, cemevi bahçesinde gördüğü ve Tuncelililer tarafından Hıdır Onbaşı lakabı ile bilinen Hıdır Aydın’ın (51) üzerindeki elbiselerin ince olduğunu görünce kendi kabanını hediye etti.

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