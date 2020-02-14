Tunceli’de baraj gölünün bir bölümü buz tuttu

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Tunceli’de aşırı soğuk hava nedeniyle Uzunçayır Baraj Gölü’nün bir bölümü buz tuttu.

Tunceli’de geceleri eksi 20 derecelere yaklaşan hava sıcaklıkları hayatı olumsuz etkiliyor. Soğuk hava nedeniyle Tunceli kent merkezine kadar uzanan Uzunçayır Baraj Gölü’nün Atatürk Mahallesi’ndeki bölümü buz tuttu.

Buz nedeniyle bazı balıkçı tekneleri zor anlar yaşarken, havanın gün içinde ısınmasıyla birlikte buzlar da çözülmeye başladı.

Öte yandan meteoroloji yetkilileri, önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının artacağını bildirdi.

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