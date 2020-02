Tunceli’de 11 milyonluk 3 projenin imzası atıldı

Tunceli’de 11 milyon lira değerindeki 3 projenin imzası atıldı.

Çevre ve Şehircilik, Milli Eğitim ile İl Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından hazırlanan ve Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) tarafından kabul edilen 3 projenin imza töreni gerçekleştirildi. Valilik toplantı salonunda yapılan imza törenine Vali Tuncay Sonel, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Önder Yurdakul, İl Milli Eğitim Müdürü Gürsel Ekmekci, Tarım ve Orman Müdürü Orhan Kaya katıldı.Projelerle ilgili bilgi verilmesinin ardından "Munzur Gözeleri Koruma Öncelikli Rekreasyonel Peyzaj, Bir Tutam İnovasyon, Tunceli Tasarım Merkezi ile İşsizsen Gel Bakalım, Seni Bekliyor Tarım projelerinin sözleşmeleri imzalandı.

Projelerle ilgili bilgi veren Vali Tuncay Sonel, “Tunceli’de özellikle görüntü kirliliği arz eden Munzur Gözeleri Koruma Öncelikli Rekreasyonel Peyzaj projemiz 8 milyon lira. Bunun 6 milyonu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın katkısı 2 milyonu da Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın katkısı. Yine milli eğitim bünyesinde Bir Tutam İnovasyon, Tunceli Tasarım Merkezi Projesi 1 milyon 800 bin lira. İl Tarım Orman Müdürlüğü bünyesinde İşsizsen Gel Bakalım, Seni Bekliyor Tarım Projesi 1 milyon 200 bin lira civarında. Bu üç projenin hepsi birbirinden değerli ama biri var ki şu an görüntü kirliliği arz eden, Munzur Suyu’nun çıktığı Ovacık Gözeleri’ndeki projemiz. Munzur’un ruhuna ve suyuna uygun hale getirilecek. Bu proje Tunceli için ülkemiz için çok önemli. Oraya binlerce turist geliyor ve şu an orada görüntü kirliliği arz eden beton ve çok kötü durumda olan yerler var. Biz burayı Akdeniz ve Hacettepe Üniversitesi’ndeki peyzajcı hocalarımızla çalıştık. Çok güzel bir proje çıktı ortaya. Ve projeyi inşallah 2020 yılı içinde bitireceğiz. Hem Tunceli’mize hem ülkemize hayırlı olsun. Bizlere her konuda destek veren Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mustafa Varank ile Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum beyefendilere Tunceli’den teşekkür ediyoruz” dedi.

Tunceli’nin artık huzur şehri olduğuna da dikkat çeken Vali Sonel, “Zaten huzur şehri olduktan sonra beraberinde turizm, spor, böyle birbirinden güzel projeler de üst üste gelmeye başladı. İnşallah bunların devamı gelecek. Tunceli’nin önü açık artık” diye konuştu.

3 projenin de son derece önemli olduğunu belirten FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, “İlimizin sosyal, ekonomik kalkınmasına önemli katkılar sunacak projeler. Biz Tunceli’de önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Bunun en önemli unsuru da valimizin bize yaptığı liderdik” ifadelerini kullandı.

