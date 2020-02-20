Kayıp üniversiteli Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı

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TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları 47 gündür sürdürülürken, kaybolmadan 10 gün önce arkadaşlarıyla halay çektiği görüntüleri ortaya çıktı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Kentte 47 gündür aranan Gülistan Doku'nun yeni görüntüleri ortaya çıktı. Atatürk Mahallesi'nde kaldığı yurdun önünde, kaybolmadan 10 gün önce çekildiği belirtilen görüntülerde; Gülistan ile bir grup arkadaşının, çalınan def eşliğinde Kürtçe şarkılar söyleyip, halay çektiği anlar yer aldı.





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