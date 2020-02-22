Bakan Soylu'dan, Abdullah Gül'e sert tepki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Süleyman Soylu olarak içerime hançer gibi saplanmıştır"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Soylu'dan, Abdullah Gül'e sert tepki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Süleyman Soylu olarak ...

İHA

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Gezi olaylarına ilişkin yorumuna sert tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O günkü cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir Türkiye'de yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın içişleri bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içerime hançer gibi saplanmıştır. O kadar açık ve net" dedi.

Bakan Soylu'dan, Abdullah Gül'e sert tepki İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: "Süleyman Soylu olarak içerime hançer gibi saplanmıştır"

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, Gezi olaylarına ilişkin yorumuna sert tepki gösteren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "O günkü cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir Türkiye'de yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın içişleri bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içerime hançer gibi saplanmıştır. O kadar açık ve net" dedi.
Elazığ'dan Tunceli'ye geçen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Siyaset Akademisi programında konuştu. Bakan Soylu, konuşmasında eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'e sert tepki gösterdi.
Gül’ün Gezi olaylarına ilişkin yorumuna karşı tepkisini gösteren İçişleri Bakanı Soylu, “O günkü cumhurbaşkanımızın sanki o olayların yaşandığı bir Türkiye'de yaşamıyormuş gibi bugün söz söylemesi de bırakın içişleri bakanlığını, bu ülkenin bir ferdi olarak, Süleyman Soylu olarak içerime hançer gibi saplanmıştır. O kadar açık ve net. Hem Tayyip Erdoğan’ı yalnız bırakacaksınız hem Tayyip Erdoğan’ın karşısında birileriyle anlaşma yapacaksınız. Ondan sonra da bugün gelip sırça köşkleriniz de devletin size sunduğu bütün imkanlarla bu milletin size verdiğini bir şekilde bu millete kötülük olarak anlatmaya çalışacaksınız. Yazıklar olsun sizlere. Ne yapacaksanız yapın, bu millet sizi de biliyor, çektiği sıkıntıları da biliyor. Bu oyunu kimin ortaya koyduğunu da biliyor"diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bakan Soylu'dan, Abdullah Gül'e tepki
YEREL HABERLER Bakan Soylu'dan, Abdullah Gül'e tepki
Üniversiteli Gülistan, debisi düşürülen baraj gölünde arandı
YEREL HABERLER Üniversiteli Gülistan, debisi düşürülen baraj gölünde ...
Kayıp Gülistan'ı arama çalışması
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan'ı arama çalışması
Nazımiye'de "Sınırsız Okuyoruz" projesi
YEREL HABERLER Nazımiye'de "Sınırsız Okuyoruz" projesi
Munzur Vadisi'nde kartpostallık görüntüler
YEREL HABERLER Munzur Vadisi'nde kartpostallık görüntüler
Ovacık'ta hayvancılık yapan vatandaşlar, zorlu kış şartlarını atlatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Ovacık'ta hayvancılık yapan vatandaşlar, zorlu kış ...
Kayıp Gülistan'ı arama çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan'ı arama çalışması sürüyor
İltica için yazılan nefret sözlerini çözen polis ve idarecilere başarı belgesi
YEREL HABERLER İltica için yazılan nefret sözlerini çözen polis ve ...
Kırmızı listedeki vaşak, bu kez av ararken görüntülendi
YEREL HABERLER Kırmızı listedeki vaşak, bu kez av ararken ...
Tunceli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
YEREL HABERLER Tunceli'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
Kayıp üniversiteli Gülistan'ın yeni görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Kayıp üniversiteli Gülistan'ın yeni görüntüleri ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X