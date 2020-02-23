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Yaralı bulunan yaban keçisi telef oldu

DHA

TUNCELİ'deki Pülümür Vadisi'nde yaralı bulunup, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürülen yaban keçisi, kurtarılamadı.

TUNCELİ'deki Pülümür Vadisi'nde yaralı bulunup, Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürülen yaban keçisi, kurtarılamadı.
Pülümür Vadisi'ndeki Ağlayan kayalar bölgesinde dolaşan bir grup arkadaş, koruma altında bulunan ve avlanmaları yasak olan 6 yaşındaki erkek yaban keçisini yaralı buldu. Grup, keçiyi, minibüsle Kutudere bölgesinde bulunan Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götürdü. Burada veteriner hekimler tarafından müdahale yapılan yaban keçisi, kurtarılamadı. 
Yaralı hayvanı minibüsüyle Doğa Koruma Ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'ne götüren Haydar Karademir, yaban keçilerinin Tunceliler için kutsal sayıldığını söyledi. Karademir, "Arkadaşlarla birlikte Pülümür tarafından geliyorduk. Yaralı keçiyi yol kenarında fark ettik. Sağ ayağının üst tarafından yaralanmıştı. Biz diğer erkek tekeler ile kavga ettiği sırada kayadan düşerek yaralandığını düşündük. Ekipler alıp bakacaklar silah yarası mı ya da kayadan düşme mi biliyoruz. Bu keçiler Tunceli halkı için kutsal, her zaman onları korumaya çalışıyoruz" dedi.
Tunceli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, yaban keçisinin telef olmasıyla ilgili inceleme başlattı. 

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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