Tunceli'de, depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tunceli'de, depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası

İHA

Tunceli'de tüm okullarda Elazığlı depremzede çocuklar için "Oyuncağın Bizden Olsun" kampanyası başlatılarak çok sayıda oyunca toplandı.

Tunceli'de, depremzede çocuklar için oyuncak kampanyası

Tunceli'de tüm okullarda Elazığlı depremzede çocuklar için “Oyuncağın Bizden Olsun” kampanyası başlatılarak çok sayıda oyunca toplandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Elazığ’ın Sivrice İlçesi merkezli meydana gelen depremin ardından kent merkezindeki tüm okullarda 36 yaş grubu depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere “Oyuncağın Bizden Olsun” kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında toplanan çok sayıda oyuncak depremzede miniklere ulaştırılmak üzere paketlendi.
Öğrencilerin duygularını mektup ve resimlerle ifade ettiği notların da iliştirildiği oyuncakların depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edileceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Keçilerini beslemek için her gün 8 kilometre yol gidiyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Keçilerini beslemek için her gün 8 ...
Keçilerini beslemek için her gün 8 kilometre yol gidiyor
YEREL HABERLER Keçilerini beslemek için her gün 8 kilometre yol ...
Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 53'üncü gün
YEREL HABERLER Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 53'üncü ...
Çemişgezek'te İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması
YEREL HABERLER Çemişgezek'te İstiklal Marşı'nı güzel okuma yarışması
Üniversiteli Dilek'in oğlak sevgisi
YEREL HABERLER Üniversiteli Dilek'in oğlak sevgisi
Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 52'nci gün
YEREL HABERLER Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 52'nci ...
Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları devam ediyor
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan’ı arama çalışmaları devam ediyor

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X