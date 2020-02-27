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Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 54'üncü gün

DHA


Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 54'üncü günde de sürdürüldü. Okul arkadaşları ve Tunceli Kadın Platformu üyeleri, Gülistan Doku'nun en son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü yanında basın açıklaması yaptı. Abla Aygül Doku, viyadükte yürüyerek, "Gülistan neredesin?" diye bağırdı. Fenalaşan Doku'yu, yakınları ve arkadaşları teskin etmeye çalıştı.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.
Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 54'üncü de sürdürüldü. Arama çalışmalarına AFAD görevlileri ile Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma AramaKurtarma (JAK) timleri ve Van Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı aramakurtarma ekipleri katıldı. Arama çalışmaları, Sarısaltuk Viyadüğü'nden başlanarak, Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin bulunduğu kapakların olduğu 10 kilometrelik alanda gerçekleştirildi. Ekipler, botlarla su yüzeyinde ve kıyıda da arama çalışması yaptı. 
BASIN AÇIKLAMASI YAPILDI, ABLASI FENALAŞTI
Okul arkadaşları ve Tunceli Kadın Platformu üyeleri, Gülistan Doku'nun en son görüldüğü Sarısaltuk Viyadüğü yanında basın açıklaması yaptı. Tunceli Kadın Platformu Sözcüsü Duygu Kurban, Gülistan bulunana kadar bu işin peşini bırakmayacaklarını söyledi. Basın açıklamasının ardından Gülistan'ın ablası Aygül Doku, viyadükte yürüyerek, "Gülistan neredesin?" diye bağırdı. Fenalaşan Aygül Doku'yu, yakınları ve arkadaşları teskin etmeye çalıştı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-02-27 15:43:54

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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