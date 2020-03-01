Tuncelili çocuklardan Mehmetçiğe mesaj

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Tunceli'de çocuklar, İdlib'te mücadele eden Mehmetçiğe videolu mesaj gönderdi.

Suriye'nin İdlib kentinde görevde olan Mehmetçik için Tuncelili çocuklar kamera karşısına geçti. Şehitlere Allah'tan rahmet dileyen çocuklar, vatan ve mazlumlar için İdlib'te görev yapan Mehmetçiğe selam gönderdi. AK Parti Tunceli İl Başkanlığı, çocukların Mehmetçik için çektiği videoyu ”Tuncelili çocukların mesajı var” başlığıyla paylaştı.

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