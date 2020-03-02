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Tunceli’den "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek

İHA

Tunceli'deki oda ve sivil toplum kuruluşları Suriye'de gerçekleşen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.

Tunceli’den "Bahar Kalkanı Harekatı"na destek

Tunceli'deki oda ve sivil toplum kuruluşları Suriye’de gerçekleşen Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi.
Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Toplantı Salonu’nda toplanan oda, sendika ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri "Bahar Kalkanı Harekatı'na destek verdi. Ortak açıklamayı TTSO Meclis Başkanı Ali Güyüldar yaptı.
Her kritik dönemde milletin ve devletin yanında durduklarını belirten Oda Meclisi Başkanı Güyüldar, “Bizler, her kritik dönemde milletimizin ve devletimizin yanında durduk. Üstlendiğimiz sorumluluğun hakkını vererek hareket ettik. Bugün de, İdlib’te gerçekleşen hain saldırıya ilişkin, ortak tepkimizi gösteriyoruz.Öncelikle vatanın huzuru, güvenliği ve mazlumları müdafaa etmek üzere üstlendikleri görevde şehit olan tüm kahraman askerlerimizin ruhları şad olsun. Rabbim şehitlerimizin mekânını cennet, eylesin"dedi,
Türkiye’nin Suriye’deki insanlık dramının sona ermesi amacıyla başlattığı çabaların karşılıksız kaldığını vurgulayan Güyüldar, “Buradan tekrar sesleniyoruz. Karşımızda, insanlıktan nasibini almamış, tüm ahlaki, insani ve dini değerleri hiçe sayan, kendi yurttaşlarını bile topraklarından eden, canlarına kasteden, zihniyete sahip bir rejim bulunuyor. Suriye’yi her geçen gün daha da ağır bir yıkıma sürüklüyor. İşte rejim güçleri son olarak da, yapılan anlaşmalara uymayarak, askerlerimizi kalleşçe pusuya düşürdü. Bu saldırı, asla kabul edilemez” diye konuştu.
“Türk Devleti ve Ordusu, bugüne kadar, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı Harekatıyla terör örgütlerine ve destekçilerine gereken cevabı en güçlü şekilde vermiştir” ifadelerini kullanan Güyüldar, “Elbette bu acımasız saldırının sahipleri bunun bedelini ödeyecektir. Bahar Kalkanı Harekatıyla da bu bedeli ödemeye de başlamışlardır. Şunu da herkes bilsin ki, biz, her türlü zorluğu aşmasını bilen bir milletiz. Mevzubahis vatan olunca, tüm siyasi ve fikri ayrılıkları bir tarafta bırakırız. İşte şimdi de birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor, sabır ve dayanışma gösteriyoruz. Ülkemizin menfaatlerini her şeyin üstünde tutuyoruz. Bugün her zamankinden daha güçlü şekilde biriz, bütünüz ve birlikteyiz.Türkiye’nin tüm kesimlerini temsil eden Mesleki ve Sivil Toplum Örgütleri olarak, bayrağımızın altında kenetlendik. Katil rejime karşı kararlı şekilde mücadele eden devletimizin ve kahraman ordumuzun yanındayız. Alınacak her kararın, atılacak her adımın arkasındayız. Cenabı Hak ülkemizi korusun, milletimizin birliğini ve dirliğini muhafaza etsin, ordumuzu muzaffer kılsın” diyerek sözlerini tamamladı.

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