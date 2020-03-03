Kayıp Gülistan için baraj gölü kıyısında dedektör köpeklerle arama



Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) TUNCELİ'de, 5 Ocak'tan beri haber alınamayan, Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 59'uncu günde de sürdürüldü. Tunceli Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 dedektör köpekle Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında arama yaptı.

Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı.

Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 59'uncu günde de sürdürüldü.Uzunçayır Baraj Gölü ve kıyısı ile Sarısaltuk Viyadüğü'nde arama çalışmaları, Tunceli AFAD görevlileri, Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve Artvin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülüyor.

DEDEKTÖR KÖPEKLERLE ARAMA

Arama çalışmalarına bugün Sarısaltuk Viyadüğü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin yer aldığı kapakların olduğu 10 kilometrelik alanda devam edildi. Baraj gölüne akan Munzur ve Pülümür nehirlerinden gelen kar sularının çamurlu olması, görüş uzaklığını etkilerken, dalgıçlar da su altında arama çalışması yapamadı. Botlarla su yüzeyi ile kıyıda arama çalışmalarının yanı sıra Tunceli Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 dedektör köpekle Uzunçayır Baraj Gölü kıyısında arama yaptı. Kayıp Gülistan'ın izine bugün de rastlanılmadı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-03-03 14:38:06



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