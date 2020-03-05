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Gülistan Doku'dan 61'inci günde de iz yok

DHA

Gülistan Doku'dan 61'inci günde de iz yok


Ferit DEMİR/ TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de 5 Ocak'tan beri haber alınamayan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'yu (21) arama çalışmaları, 61'inci günde de sürdü. Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, ekiplerin çalışmasını her gün yerinde izlerken kardeşinden gelecek bir haber bekliyor.
Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku'dan, 5 Ocak'ta kaldığı yurttan çıktıktan sonra haber alınamadı. Diyarbakır'da oturan ailesinin, kızlarının kaybolduğu gün Tunceli'ye gelerek, güvenlik güçlerine ihbarda bulunmasıyla arama çalışmaları başlatıldı. Yapılan tespitler üzerine arama çalışmaları, Gülistan'ın son görüldüğü Uzançayır Baraj Gölü bölgesinde yoğunlaştırıldı. Gülistan Doku'nun bulunması için çalışmalar, 61'inci günde de sürdürüldü. Uzunçayır Baraj Gölü ve kıyısı ile Sarısaltuk viyadüğü ve Dinar deresi bölgesindeki arama çalışmaları AFAD, Adana Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri ve Artvin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı su altı arama kurtarma ekipleri tarafından yürütülüyor.
JANDARMA VE POLİS EKİPLERİ KIYI ARAMASI YAPTI
Arama çalışmalarına bugün Sarısaltuk Viyadüğü'nden Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki elektrik üretimi yapılan ana türbinlerin yer aldığı kapakların olduğu 10 kilometrelik alanda devam edildi. Baraj gölüne akan Munzur ve Pülümür nehirlerinden gelen kar sularının çamurlu olması, görüş uzaklığını olumsuz etkiledi. Gölün renginin değişerek koyu bir renge bürünmesiyle dalgıçlar su altı araması yapamadı. Ekipler botlarla su yüzeyi ile kıyıda arama çalışmalarını sürdürürdü. Bu arada Tunceli Valisi Tuncay Sonel'in girişimleri ile bugün sabah saatlerinden itibaren jandarma ve polis özel harekat timleri de arama çalışmalarına katıldı. Gün boyu dedektör köpekler eşliğinde yapılan arama çalışmalarına dronelar ile de havadan destek verildi. Yapılan arama çalışmalarında Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanmadı.
'HALA UMUDUMUZ VAR'
Gülistan Doku'nun ablası Aygül Doku, ekiplerin çalışmasını her gün yerinde izlerken kardeşinden gelecek bir haber bekliyor. Doku, umutlu bir bekleyiş içinde olduğunu belirterek, "Talebimiz sonrası Uzunçayır Baraj Gölü'nün debisi düşürüldü. Vali Tuncay Sonel'den rica ettik kıyı boyunun tamamen aranması için. Bugün sabah saatlerinde ekipler artırıldı. Jandarma ve polis ekipleri dedektör köpekler ve dronelar eşliğinde gün boyu bütün kıyı boyunu aramaya başladı. Biz şu anda her ihtimali değerlendiriyoruz. Eğer Gülistan bu baraj gölüne atladıysa en azından ona ait bir kıyafet ya da telefon kıyıya vurabilir umuduyla bu aramalar yapılıyor. Gülistan'a dair umutlarımız hala var. Su içinde çıkmadığı her gün yaşıyor umudumuz devam ediyor. Bu kadar sıkı çalışmalara rağmen Gülistan'ın hiçbir şekilde bulunmaması nedeniyle bazen 'acaba başına başka bir şey mi geldi' diye düşünüyoruz. Yani son anda intihar etmekten vazgeçip bir araçla buradan gitti mi ya da erkek arkadaşının ailesi Gülistan'ı buradan aldı mı bilmiyorum ama hala içimde umut var. Biz arama çalışmalarının bu kararlılıkla devam etmesini istiyoruz. Şu an suda görüş mesafesi olmadığı için su altı araması yapılamıyor. Gerçekten Gülistan bu su içinde ise bulunmasını ve bedenini alıp memleketimize götürmek istiyoruz. Çok zor bir durum tam 61 gündür burada umutla bekliyoruz" dedi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-03-05 16:22:34

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