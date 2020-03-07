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Çemişgezek'te "Mamografi Ünitesi" hizmete girdi

İHA

Tunceli'nin Çemişgezek ilçesi devlet hastanesinde "Mamografi Ünitesi" hizmete girdi.

Çemişgezek'te "Mamografi Ünitesi" hizmete girdi

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesi devlet hastanesinde "Mamografi Ünitesi" hizmete girdi.
Çemişgezek Devlet Hastanesi'ne dijital mamografi görüntüleme cihazının içinde bulunduğu "Mamografi Ünitesi" hizmete girdi. Meme kanserinin ilk sıralarda yer alması nedeniyle erken tanının önemi nedeniyle hazırlanan ünitenin açılışına İlçe Kaymakamı Harun Kazez, İl Sağlık Müdür Vekili Op. Dr. Çağdaş Özdemir, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Dr. Hakkı Aktaş, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. Aydın Biçer ile sağlık personelleri katıldı.
İlçede sağlık alanında önemli bir eksiğin giderildiğini aktaran Kaymakamı Harun Kazez, “En büyük eksiklerimizden biri olan kanser taramalarında erken teşhis için hayati önem taşıyan dijital mamografi cihazı hastanemize kazandırıldı. Dijital mamografi cihazının faaliyete geçmesiyle birlikte, kanser tarama hizmetleri için vatandaşlarımız artık Elazığ’a gitmeye gerek duymayacaklar. Tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Kanserde erken tanının önemine değinen İl Sağlık Müdür Vekili Op.Dr. Çağdaş Özdemir ise “Kanser genel olarak dünyadaki ölümlerin en sık nedeni, ülkemizdeki ölümlerin ise ikinci en sık nedenidir. Sağlık Bakanlığı Kanser İstatistikleri Raporuna göre Türkiye’de kadın kanserleri arasında meme kanseri birinci sırada yer almakta, her 100 bin bin kadından 43,8’i meme kanserine yakalanmaktadır. Kanser konusunda en önemli kontrol stratejisinin korunma ve erken teşhistir. Sağlık Bakanlığı Ulusal Kanser Tarama Programı kapsamında ülkemizde 40 69 yaş kadınlarına ücretsiz kanser taraması yapılmaktadır"dedi.
4069 yaş arası tüm kadınların iki yılda bir mamografi çektirmesinin önerildiğine dikkat çeken Dr.Özdemir," Mamografi, meme kanseri taramalarında 'altın standart' olarak yer alan, erken tanıda başarılı bir yöntem olmasının yanında maliyeti ucuz, uygulaması ve erişimi kolay bir tarama yöntemidir. Mamografi, henüz klinik bulgusu olmayan tümörlerin erken dönemde tespitini sağlar ve erken tanılama oranı yüzde 8090’dır. Bu yöntem hassas olup kesine yakın sonuç verebilmektedir. Erken tanı ile kadınların tedavide geç kalınmasının önüne geçilebilecek, maddi ve manevi anlamda halk sağlığını korumak mümkün olacaktır. Çemişgezek İlçe Devlet Hastanesinde Ulusal Meme Kanseri Tarama Programı kapsamında hizmet vermeye başlayan mamografi cihazı ile kadınların sağlık hizmetlerini erişiminin kolaylaştırılması, kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin erken tanısı ile tedavi, rehabilitasyon ve kür sağlanması, ölüm vakalarının azaltılması, ilaç, tedavi ve işgücü kaybının önüne geçilmesi sağlanacaktır“ifadelerini kullandı.

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