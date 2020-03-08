Bir zamanlar terörist kaynıyordu, şimdi çay keyfi yapılıyor Tunceli'de 3 yıl öncesine kadar teröristlerin kol gezdiği Kutuderesi ve Ali Boğazı bölgesi, artık ziyaretçilerin eşsiz manzada çay keyfi yaptığı gözde mekanların başında geliyor Tunceli Valisi Tuncay Sonel, son 3 yıldır huzur şehri haline geldiklerini söyledi

Birkaç yıl öncesine kadar yüzlerce teröristin kol gezdiği Tunceli'nin Kutuderesi ve Ali Boğazı bölgesi, artık ziyaretçilerin eşsiz manzarada çay keyfi yaptığı gözde mekanlardan biri haline geldi.

TunceliPülümür Erzincan yolu üzerindeki Kutuderesi ve Ali Boğazı bölgesi, terörden arındırıldıktan eşsiz manzarasıyla bölge turizmine önemli katkı sağlamaya başladı. Tunceli Valisi Tuncay Sonel, eskiden yüzlerce teröristin eylem yaptığı mekanlarda Adana'dan gelen misafirleriyle çay keyfi yaptı. Çukurova Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cafer Esendemir ve beraberindeki bir grup gazeteciyi konuk eden Vali Sonel, Tunceli'nin son 3 yıldır huzur şehri haline geldiğini söyledi. Vali Sonel, Kutuderesi bölgesinin birkaç yıl öncesine kadar teröristlerin eylem yaptığı geçiş noktası olduğunu belirterek, "Başta Cumhurbaşkanımız ve İçişleri Bakanımızın destekleriyle kahraman güvenlik güçlerimizin teröristle mücadelede başarılı operasyonlarıyla huzur şehri haline geldi Tuncelimiz" dedi.

Bu güzergaha birbirlerini gören, 24 metre yüksekliğinde içinde yaşam alanı bulunan 22 adet güvenlik kulesi inşa ettiklerini kaydeden Vali Sonel, terör bittiği için güvenlik kulelerinin yakında yaban hayatı gözleme kulesi haline dönüşeceğini vurguladı. Bölgede artık vatandaşların gece gündüz rahatça Erzincan'a, Ovacık'a gittiğini söyleyen Vali Sonel, "TunceliPülümürErzincan güzergahını Elazığ, Malatya ve Adıyaman'daki kamyon ve tır şoförlerimiz de kullanıyor. Çünkü bu yol Doğu Karadeniz'i doğuya, güneye bağlayan en kısa yol. Aynı zamanda ekonomiye de katkısı var. Birkaç yıl öncesine kadar terör olaylarının yaşandığı TunceliPülümürErzincan güzergahı şuan çay içilen, turizmin canlandığı Pülümür kıyısında ve Munzur Nehri kıyısında plajların olduğu, vatandaşlarımızın çoluk çocuğuyla çok rahat piknik yapabildiği, gezdiği mekanlar haline geldi" diye konuştu.

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