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Tunceli'de kadınlardan halaylı 8 Mart kutlaması

DHA

Tunceli'de kadınlardan halaylı 8 Mart kutlaması


Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, halaylar eşliğinde şenlik havasında kutlandı.
Tunceli'de, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Sanat Sokağı'nda bir araya gelen farklı sivil toplum kuruluşlarından kadınlar, ellerinde pankartla Seyit Rıza Parkı'na yürüdü. Yürüyüşün son bulduğu alanda toplanan kadınlar, günlerini halaylar eşliğinde şenlik havasında kutladı. 
Kutlamalar, yapılan basın açıklamasının ardından son buldu.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-03-08 14:46:26

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