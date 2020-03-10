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Tunceli'de 9 kişilik ekip, karla kaplı Munzur Dağları’na tırmandı

İHA

Tunceli'de 9 kişilik ekip, karla kaplı 2 bin 950 rakımlı Munzur Dağları Rahan Tepesi'ne tırmandı.

Tunceli'de 9 kişilik ekip, karla kaplı Munzur Dağları’na tırmandı

Tunceli’de 9 kişilik ekip, karla kaplı 2 bin 950 rakımlı Munzur Dağları Rahan Tepesi’ne tırmandı.
Tunceli’de aralarında bir kadının da bulunduğu 9 kişilik doğasever grubu 2 bin 950 rakımlı Munzur Dağları Rahan Tepesi’ne kış tırmanışı gerçekleştirdi.Ovacık İlçesi Köseler Köyü’nde rehber İsmail Ateş öncülüğünde tırmanışa başlayan grup, yer yer 3 metreyi bulan karda 7 saat süren tırmanışla zirveye ulaştı. Zirvede bir süre dinlenen doğaseverler, daha sonra 3 saatlik inişin ardından etkinliği tamamladı.
Hafta sonları il içi ve il dışında tırmanışlar gerçekleştirdiklerini belirten grubun rehberi İsmail Ateş, “Bu tırmanışlar sayesinde gerek ilimizin gerekse başka illerin doğal güzelliklerini görme fırsatı buluyoruz. Munzur Dağları’na yaptığımız tırmanış kar kalınlığının fazlalığı nedeniyle zorlu olsa da hepimiz tırmanışı tamamladık” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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