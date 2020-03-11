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Tunceli, Kar Voleybolu Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek

İHA

Tunceli, Kar Voleybolu Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek

Kar Voleybolu Dünya Kupası'nda Türkiye'yi, Milli Takım'ın yanı sıra Tunceli'den Munzur Üniversitesi'nin takımları temsil edecek. Son antrenmanlarını kar üzerinde yoğun tempoda yapan kız ve erkek takımları, 12 ülkeden 34 takımın katıldığı yarışmadan iyi bir dereceyle ayrılmayı hedefliyor.
1215 Mart tarihlerinde Türkiye’de ilk kez Erciyes’te gerçekleştirilecek olan Kar Voleybolu Dünya Kupası 12 ülkeden 34 takım ve 150’ye yakın sporcu katılımıyla yapılacak. Türkiye’yi Türk Milli Takımı’nın yanı sıra Munzur Üniversitesi Kız ve Erkek Voleybol Takımları temsil edecek. Yaklaşan kupa öncesi Tunceli'de bulunan takımlar, son antrenmanlarını Ovacık ilçesinde karla kaplı zeminde yaptı. MÜ Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kızılkoca ve Araştırma Görevlisi Ecesu Özcan eşliğinde koşu ve pas çalışması yapan voleybolcular, kupada hem Türkiye’yi hem de Tunceli ve Munzur Üniversitesi’ni en iyi şekilde temsil edeceklerine inandıklarını aktardı.
Takımının 7 yıl önce kurulduğunu belirten Spor Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Mustafa Kızılkoca, “Bu yıl spor bilimleri fakültesine ilk defa öğrenci alındı. Bizler de diğer fakültelerden de takviyeyle kız ve erkek takımlarını kurduk. Dünya Kar Voleybolu Kupasına katılmak için başvuruda bulunduk ve olumlu sonuçlandı. Bu müsabakalar dünya çapında olduğu için milli takımlar kategorisinde yarışacağız. Türk A Milli Takımı ile birlikte Türkiye’den sadece Munzur Üniversitesi bu müsabakalara katılacak. Kupanın ilk ayağı Kayseri’de ikincisi Arjantin’de üçüncü ayağı ise daha sonra belirlenecek bir kıta da olacak” dedi.
Kupa öncesi gerek üniversitenin spor salonunda gerekse Ovacık ilçesinde antrenman yaptıklarını dile getiren Kızılkoca, “Dünya Kupası'nda Munzur Üniversitesi’ni ve ilimizi güzel bir şekilde temsil edeceğiz. Sporcularıma güveniyorum. Sporda başarı da başarısızlık da var. Önemli olan müsabakalarda elimizden geleni yapmamız. Dünya Rafting Şampiyonası, Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası ilimizde düzenlendi. Ayrıca bizim voleybol takımımızın da böylesi bir turnuvada ilimizi ve üniversitemizi temsil etmesi gurur verici” ifadelerini kullandı.
Sporculardan İsmail Tuncel, Dünya Kupası’nın Türkiye’de düzenleniyor olmasının gurur verici olduğunu belirterek, “Kupaya katılacağımız için mutluyuz, heyecanlıyız. Üniversitemizi ve ilimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz” diye konuştu.
Sporculardan Serpil Murat ise, “Türkiye’de ilk defa düzenleniyor ve tek üniversite olarak biz katılacağız. Üniversitemizi ve ilimizi dünyaya duyurmak için elimizden geleni yapacağız” şeklinde konuştu.
Öte yandan Munzur Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ubeyde İpek de sporcu ve antrenörleri makamında kabul edilerek şampiyona öncesi başarı diledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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