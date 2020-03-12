Tuncelili 2 bin 719 öğrenci Türkiye’yi gezdi

Tunceli'de eğitim öğretimlerine katkı sunma ve motivasyonlarını arttırmak amacıyla son 2 yılda 2 bin 719 öğrenci Türkiye'nin çeşitli illerine gönderildi.

Tunceli Valiliği koordinesinde daha önce 2 bin 119 öğrenci uçaklarla başta İstanbul olmak üzere bir çok ile geziye gönderilmişlerdi. Özellikle lise son sınıfta okuyan öğrenciler için büyük bir heyecanla beklenen üniversiteleri tanıma, moral ve motivasyon gezileri devam etti. Son olarak 600 lise son sınıf öğrencisi daha valilik koordinesinde uçaklarla 3 günlük İstanbul gezilerine gönderildi. Toplamda şuana kadar 2 bin 719 öğrencinin gönderildiği aktarıldı.

Vali Tuncay Sonel;" Öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarını arttırmak, üniversite sınavları öncesi ülkemizin önemli üniversitelerini yerinde görmeleri ve tanımaları amacıyla şu ana kadar toplamda 2 bin 719 öğrenciyi uçaklarla başta İstanbul olmak üzere ülkemizin diğer illerine de gönderdik. Lise sonlarımız hem üniversiteleri tanıyorlar hem de İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ediyorlar. Bu konuda desteklerini gördüğümüz İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu’ya, THY Genel Müdürümüz Bilal Ekşi’ye, kapılarını açarak ev sahipliği yapan herkese çok teşekkür ederiz. Gençlerimiz bizim geleceğimiz. İnşallah onları ileride vatanına, milletine, insanlığa güzel işler yapacak yerlerde görürüz” dedi.

Pülümür İlçesi’nden geziye katılan öğrencilerden Zelal Şenyurt, “Hayallerimiz, İstanbul’da gördüğümüz denizle maviye büründü. Böylesi güzel ve her ayrıntısıyla düşünülmüş bir gezi için çok teşekkür ederim” dedi.

Öğrencilerden Tülay Koç ise “Okumak istediğimiz üniversite ve bölümler hakkında fikrimiz netleşti. Böylesi güzel bir imkan bize sunulduğu için çok teşekkür ederim”ifadelerini kullandı.

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