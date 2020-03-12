Lokantada çıkan yangında, dumandan etkilenen işletmeci öldü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Lokantada çıkan yangında, dumandan etkilenen işletmeci öldü

DHA

Lokantada çıkan yangında, dumandan etkilenen işletmeci öldü


Ferit DEMİR/PÜLÜMÜR (Tunceli), (DHA)TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde, lokantada çıkan yangında işletme sahibi Murat Kılıç (27), dumandan etkilenerek hayatını kaybetti.
Yangın, sabaha karşı Pülümür ilçesinde, Erzincan karayolundaki lokantada meydana geldi. Henüz bilinmeyen nedenle lokantada yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Yangın sırasında lokantada uyuyan işletme sahibi Murat Kılıç, alevleri fark ederek kendini dışarı attı. Dumandan etkilenen Kılıç, dışarıya çıkınca bayıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahaleyi olay yerinde yaptığı Kılıç, hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. 
İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına aldı. Hastanede tedaviye alınan Kılıç ise doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemezken, soruşturma sürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-03-12 12:57:42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tunceli'de restoranda yangın: 1 ölü
YEREL HABERLER Tunceli'de restoranda yangın: 1 ölü
Tuncelili 2 bin 719 öğrenci Türkiye’yi gezdi
YEREL HABERLER Tuncelili 2 bin 719 öğrenci Türkiye’yi gezdi
(Görüntülü) Tunceli'de iş makinesi devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tunceli'de iş makinesi devrildi: 1 ölü, 1 ...
Tunceli'de iş makinesi devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Tunceli'de iş makinesi devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
Tunceli'de iş makinesi şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Tunceli'de iş makinesi şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 ...
(Görüntülü) Gülistan Doku'dan 67'nci günde de iz yok
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gülistan Doku'dan 67'nci günde de iz yok
Gülistan Doku'dan 67'nci günde de iz yok
YEREL HABERLER Gülistan Doku'dan 67'nci günde de iz yok
Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kayıp Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
Tunceli, Kar Voleybolu Dünya Kupası'nda Türkiye'yi temsil edecek
YEREL HABERLER Tunceli, Kar Voleybolu Dünya Kupası'nda Türkiye'yi ...
(Görüntülü) Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 66'ncı gün
YEREL HABERLER (Görüntülü) Üniversiteli Gülistan'ı arama ...
Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 66'ncı gün
YEREL HABERLER Üniversiteli Gülistan'ı arama çalışmalarında 66'ncı ...
Gurbetçi iş adamından Tunceli'ye 200 milyon Euro'luk dev yatırım Vali Tuncay Sonel, Almanya'da yaşayan Mazgirtli iş adamının, Tunceli'ye 3 bin kişinin çalışacağı 200 milyon Euro'luk entegre tekstil yatırımı yapacağı müjdesini verdi Tunceli, istihdam açısından çevre il ve ilçelerdeki vatandaşlar için de cazibe merkezi haline geldi
YEREL HABERLER Gurbetçi iş adamından Tunceli'ye 200 milyon Euro'luk ...
Tunceli'de 9 kişilik ekip, karla kaplı Munzur Dağları’na tırmandı
YEREL HABERLER Tunceli'de 9 kişilik ekip, karla kaplı Munzur ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X