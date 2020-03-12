Tunceli'de, 2 yılda 2 bin 719 öğrenci için geziye çıkarıldı



Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ Valiliği tarafından, moral ve motivasyonu artırmak amacıyla 2 yılda 2 bin 719 öğrenci için gezi etkinliği düzenlendi.

Tunceli'de, lise ve ortaokul son sınıfta eğitim gören öğrencilerin sınav dönemlerinde moral ve motivasyonlarının artırılması amacıyla 2 bin 719 öğrenci için Vali Tuncay Sonel tarafından gezi etkinliği düzenlendi. İstanbul, Ankara, İzmir gibi çeşitli kentlere uçakla gönderilen öğrencilerin, hayalindeki üniversiteleri de gezme imkanı elde ettiklerini anlatan Vali Sonel, sadece bu yıl 600 öğrenciyi İstanbul'a gönderdiklerini açıkladı.

Vali Sonel, "Öğrencilerimizin moral ve motivasyonlarını arttırmak, üniversite sınavları öncesi ülkemizin önemli üniversitelerini yerinde görmeleri ve tanımaları amacıyla şu ana kadar toplamda 2 bin 719 öğrenciyi uçakla başta İstanbul olmak üzere ülkemizin diğer illerine de gönderdik. İstanbul Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, İTÜ gibi üniversitelerini tanıyorlar hem de İstanbul'un tarihi ve turistik yerlerini ziyaret ediyorlar. Bu konuda desteklerini gördüğümüz İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya, THY Genel Müdürümüz Bilal Ekşi'ye ve katkı sunan herkese teşekkür ediyoruz" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-03-12 14:34:00



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