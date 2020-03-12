Tunceli'de korona virüs için önleyici tedbirler toplantısı gerçekleştirildi.

Çin'de başlayan ve dünya genelinde yaygınlaşan korona virüs ile ilgili gereken önleyici tedbirler ve yapılması gereken çalışmaları belirlemek üzere Tunceli Valisi Tuncay Sonel başkanlığında toplantı düzenlendi. Valilikte yapılan toplantıya, İl Sağlık Müdürü Dr. Çağdaş Özdemir, sağlık alanında görevli personeller katıldı. Sağlık Bakanlğı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri doğrultusunda, bugüne kadar yapılan çalışmalar, alınan tedbirler ve bundan sonra alınması gereken ilave tedbirlerin toplantıda gözden geçirildiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığının 14 gün kuralına sıkı sıkıya bağlı kalınmasının önemine değinen Vali Tuncay Sonel, kurumların bu küresel soruna karşı yapacağı mücadelede eğitim ve hijyen, halkı bilgilendirme çalışmaları, toplu alan ve mekanların, toplu taşıma araçlarının, okulların, yurtların ve kamu kurumlarının temizliği konularında gerekli çalışmaların titizlikle devam etmesi gerektiğini aktardı.

Toplantıda ayırca, İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri tarafından virüsten korunma yolları konusunda sunum gerçekleştirildi.

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