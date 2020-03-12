Tunceli’de İstiklal Marşı’nın kabulünün 99. yılı kutlandı

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Tunceli’de "İstiklal Marşı’nın kabulü ve İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü" programı yapıldı.

Öğretmen ve öğrencilerin hazırladığı İstiklal Marşı'nın kabulünün 99. yılı programı Kültür Müdürlüğü konferans salonunda düzenlendi.Programa, Vali Yardımcısı Selçuk Yosunkaya, kurum müdürleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başlayan programda, günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.Öğrencilerin şiirler okuduğu programda müzik dinletisi de gerçekleştirildi.

Günün önemine binaen düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere de ödül verildi.

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