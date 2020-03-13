Yaban kurtları beslenirken görüntülendi

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Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ'de, domuz ölüsü başında beslenen yaban kurtları görüntülendi.

Pülümür İlçesi Kırmızıköprü köyünde yaşayan doğa fotoğrafçısı Özgür Balcı, gezinirken domuz ölüsünü yiyen kurtları gördü. Balcı'nın görüntülediği kurtlar, bir süre sonra hızla uzaklaştı.

Doğa fotoğrafı çekmek için gezerken kurda rastladığını belirten Balcı, "Birden bir domuz ölüsünün başında bir kurt fark ettim. O anları görüntülemeye başladım. Önce kurt beslendi ve karnını doyurunca oradan uzaklaştı. Sonra 2 kurt daha geldi, onlar da karınlarını doyurduktan sonra bölgeden uzaklaştılar" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-03-13 17:03:20



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