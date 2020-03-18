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Munzur Nehri'nde kaybolan uzman çavuşu arama çalışmalarında 2'nci gün

DHA

Munzur Nehri'nde kaybolan uzman çavuşu arama çalışmalarında 2'nci gün


Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) TUNCELİ'de, Munzur Nehri'nde eğitim yapan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin botunun dün devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp, kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in (36) bulunması için arama ve kurtarma çalışması, bugün de sürdürüldü. Güneş'in Kahramanmaraş'tan gelen anne ve babası, aramanın devam ettiği bölgede Vali Tuncay Sonel ile görüşerek, çalışmalarla ilgili bilgi aldı. 
Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinde eğitim yapan, İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin kullandığı bot dün devrildi. Bottaki 4 asker, suya düştü. Askerlerden 3'ü, kendi imkanlarıyla sudan çıkarken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise akıntıya kapılıp, gözden kayboldu. Güneş'in akıntıya kapılmasının ardından bölgeye Ankara, Diyarbakır ve Van jandarma komutanlıkları bünyesindeki JAK timleri, Şanlıurfa ve Elazığ emniyet müdürlüklerinde görevli su altı aramakurtarma polislerinin yanı sıra Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. 
ÇALIŞMALAR 7 KİLOMETRELİK ALANDA YÜRÜTÜLÜYOR
Kar sularının erimesi ve yağış nedeniyle Munzur Nehri'nde su seviyesinin giderek yükselmesi ve hızının da artmasıyla arama çalışmaları güçlükle sürdürülüyor. Aramakurtarma ekiplerinin, Güneş'in suya kapıldığı Anafatma mekvisinden Tunceli'ye kadar olan 7 kilometrelik alanda başlattığı çalışma devam ediyor. 
AİLESİ BÖLGEYE GELDİ
Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'tan gelen anne ve babası arama çalışmalarının sürdürüldüğü bölgede Vali Tuncay Sonel ile görüştü. Sonel, aileye arama çalışmaları hakkında bilgi verdi. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-03-18 13:17:00

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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