Çanakkale zaferinin anma töreninde koronavirüs tedbirleri

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Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ'de, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü töreni, koronavirüs önlemleri nedeniyle sadece vali, belediye başkanı ve garnizon komutanının katılımıyla yapıldı.

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 105'inci yıl dönümü koronavirüs önlemleri kapsamında bazı törenler iptal edilirken, Tunceli'de sadece Vali Tuncay Sonel, Belediye Başkanı Fatih Mehmet Maçoğlu ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Yılmaz Ustaoğlu'nun katılımıyla Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardında saygı duruşunda bulunup, İstiklâl Marşı'nın okunmasının ardından tören son buldu. Törende, protokol üyelerinin aralarındaki mesafeyi yaklaşık 2 metre olarak korumaya özen gösterdi. DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-03-18 13:44:13



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