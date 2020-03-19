Korona virüse karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde de koronavirüs tedbirleri kapsamında temizlik ve dezenfekte çalışmaları yoğunlaştırıldı.

Çin'de ortaya çıkan bir çok ülkeye sıçrayan korona virüse karşı Türkiye'de de alınan tedbirler aralıksız sürüyor. Bir çok il ve ilçede olduğu gibi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde dezenfekte ve ilaçlama çalışması yapılıyor. İlçe Belediyesine bağlı ekipler, ElazığÇemişgezek arasında çalışan feribotlar, toplu ulaşım araçları, halkın yoğun olarak kullandığı kapalı ve açık alanlar ile birlikte ilçedeki tüm kamu kurumlarında Sağlık Bakanlığı onaylı biyosidal ürünlerle dezenfekte çalışması yaptı.

Ekiplerinin titizlikle sürdürdüğü dezenfeksiyon çalışmalarının yanında, ilçedeki itfaiyelerle cadde ve sokaklar da köpüklü suyla temizlenirken, salgına karşı hijyen önlemlerinin artarak devam edeceği belirtildi.

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