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Munzur Çayı, kayıp uzman çavuşu bulmak için didik didik aranıyor Evli olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Güneş’in 5 Ocak tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarında da yer aldığı ve 10 yıldan bu yana jandarma arama kurtarmada görevli olduğu öğrenildi

İHA

Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları 3'üncü gününde de çok sayıda ekibin katılımıyla sürdürülüyor. Ekipler debisi yüksek olan çayı didik didik arıyor.

Munzur Çayı, kayıp uzman çavuşu bulmak için didik didik aranıyor Evli olduğu öğrenilen Uzman Çavuş Güneş’in 5 Ocak tarihinde kaybolan üniversite öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarında da yer aldığı ve 10 yıldan bu yana jandarma arama kurtarmada görevli olduğu öğrenildi

Tunceli’de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı’na düşerek kaybolan 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'i arama çalışmaları 3'üncü gününde de çok sayıda ekibin katılımıyla sürdürülüyor. Ekipler debisi yüksek olan çayı didik didik arıyor.
Olay, önceki gün TunceliOvacık karayolu Anafatma mevkiinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekibi tarafından jandarma karma timine eğitim verildiği esnada içinde 4 kişinin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, Munzur Çayı'na düşen Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise kaybolmuştu.
Arama çalışmaları, debisi yükselen Munzur Çayı'nda, Elazığ, Ankara, Van, Diyarbakır ve Tunceli dahil bir çok ilden JAK, SAK, dalgıç polisler, Jandarma, AFAD ve gönüllülerin katılımıyla 3'üncü gününde de devam ediyor. Güneş'in düştüğü alandan başlayan çalışmalar kapsamında Munzur Çayı’nın her noktası didik didik aranıyor.
Arama çalışmalarını Tunceli Valisi Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen'de yakından takip ediyor.Uzman Çavuş Güneş'in, Annesi Aysel, Babası Emin Güneş'le birlikte yakınları da ekiplerin çalışmasını yerinde izliyor.
Evli olduğu öğrenilen Güneş’in 5 Ocak tarihinde Tunceli’de kaybolan Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku’yu arama çalışmalarında da yer aldığı ve yaklaşık 10 yıldır jandarma arama kurtarma timinde görevli olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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