Tunceli'de kalp krizi geçiren hasta, helikopterle Elazığ'a götürüldü

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ´nin Nazimiye ilçesinde kalp krizi geçiren 85 yaşındaki Seyit Ali Kalkan, askeri helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
Nazımiye ye bağlı Dallıbahçe köyünde rahatsızlanan Seyit Ali Kalkan'ın yakınları acil sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen ekipler, engebeli bölgeye ulaşamayınca Vali Tuncay Sonel'in talimatıyla köye askeri helikopter yönlendirildi. Jandarma Bölge Komutanlığı'nda ait helikopterle köye giden sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Kalkan'ın kalp krizi geçirdiğini belirledi. Bunun üzerine evinden alınan Kalkan, helikopterle Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Askerlerin helikopterde moral verdiği Kalkan, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli / Nazimiye Ferit DEMİR
2020-03-23 00:43:12
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