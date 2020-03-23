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Munzur Nehri'nde kaybolan Uzman Çavuş Güneş'ten 7'nci günde de iz yok

DHA

Munzur Nehri'nde kaybolan Uzman Çavuş Güneş'ten 7'nci günde de iz yok


Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) -TUNCELİ'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin Munzur Nehri'ndeki eğitimi sırasında botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in (36) bulunması için arama çalışmaları, 7'nci günde de sürdü.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinde 17 Mart günü yaptığı eğitim sırasında 4 askerin içinde bulunduğu bot devrildi. Askerlerden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye Ankara, Diyarbakır ve Van'dan JAK timleri, Şanlıurfa ve Elazığ Emniyet Müdürlükleri'nde görevli su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Güneş için arama kurtarma çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları, 7'nci günde de devam etti. Arama ve kurtarma ekipleri, Munzur Nehri'nin debisi yükselen sularında kayıp Uzman Çavuş Güneş'i bulmak için bugün sabah saatlerinden itibaren Munzur Vadisi Anafatma mevkisinde itibaren botlar ile su içinde ve kıyında arama çalışmalarını devam ettirdi. Şu ana kadarki çalışmalarda kayıp uzman çavuşun izine rastlanmadı.
EŞİ, ANNE VE BABASI ÇALIŞMALARI TAKİP ETTİ
Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş ve eşi Gülnur Ortakçı Güneş arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Güneş'in ailesine, yapılan arama çalışmaları hakkında bilgi verdi ve çalışmaların devam edeceğini söyledi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-03-23 14:31:02

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