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Tunceli’de Vefa Sosyal Destek Grupları görev başında

İHA

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları görev yapıyor.

Tunceli’de Vefa Sosyal Destek Grupları görev başında

Türkiye genelinde olduğu gibi Tunceli'de de 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlar için kurulan Vefa Sosyal Destek Grupları görev yapıyor.
İçişleri Bakanlığı tarafından korona virüs salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların sokağa çıkmalarına getirilen kısıtlamanın ardından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu hizmet veriyor. Ülke genelinde olduğu gibi Tunceli’de ihtiyaç sahiplerine grupta yer alan kurum personelleri yetişiyor.
Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, merkez ve 7 ilçede kurulan Vefa Destek Gruplarının görevleri başında olduğu belirtilerek, “Arkadaşlarımız 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını evlerinde karşılayıp dua alıyorlar” denildi.
Öteyandan, evde kalmanın salgının önlenmesinde önemli olduğu belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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