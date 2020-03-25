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Uzman Çavuş Güneş ve üniversiteli Gülistan'dan bugün de iz yok

DHA

Uzman Çavuş Güneş ve üniversiteli Gülistan'dan bugün de iz yok


Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin Munzur Nehri'ndeki eğitimi sırasında botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ve Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için başlatılan arama çalışmaları bugün de devam etti. Ancak Güneş ve Doku'ya ulaşılamadı.
İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin, Munzur Nehri'nin Anafatma mevkisinde 17 Mart günü yaptığı eğitim sırasında 4 askerin içinde bulunduğu bot devrildi. Askerlerden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise akıntıya kapılıp kayboldu. İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen Ankara, Diyarbakır ve Van'dan JAK timleri, Rize, Şanlıurfa ve Elazığ Emniyet Müdürlükleri'nde görevli su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timleri ve AFAD ekipleri Güneş'i bulmak için arama kurtarma çalışması başlattı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki sualtı arama kurtarma timinin de katıldığı arama çalışması 9'uncu günde de sürdürüldü. Ekipler, Munzur Nehri'nin döküldüğü Uzunçayır Baraj Gölü'nde dalış yaparak su altında arama yaptı. Ayrıca 2 robot kamerayla su altı izlendi. Sabah saatlerinden itibaren Munzur Vadisi Anafatma mevkisinde itibaren botlarla su içinde ve kıyıda arama çalışmalarını devam ettiren ekipler, Güneş'ten bir iz bulamadı.
AİLESİ İYİ BİR HABER BEKLİYOR
Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden Tunceli'ye gelen babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş ve eşi Gülnur Ortakçı Güneş ile yakınları, arama kurtarma çalışmalarını yerinde takip etti. Vali Tuncay Sonel ile İl Jandarma Komutanı Albay Sinan Şen, Güneş'in ailesine yapılan arama çalışmaları hakkında bilgi verdi.
ÇATIŞMADA YARALANDI, DEPREMDE 16 KİŞİYİ KURTARDI, FETÖ'CÜLERLE ÇATIŞTI
Munzur Nehri'nin sularına kapılarak kaybolan JAK timi görevlisi Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in, 2008 yılında Şırnak'ta bir operasyon sırasında teröristler ile girdiği çatışma sırasında bacaklarından yaralandığı ve uzun süre hastanede yattığı ailesinin üzülmemesi için de durumu gizleyip iyileştikten sonra anlattığı ortaya çıktı. 15 Temmuz hain darbe girişimi sırasında Ankara'da FETÖ'cü askerler ile çatışarak yaralandığı da öğrenilen Jandarma Uzman Çavuş Güneş'in, Elazığ'da 24 Ocak günü meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden hemen sonra bölgeye ulaşan Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipte yer aldığı ve arkadaşlarıyla birlikte yıkılan bina enkazları arasında 16 kişiyi sağ kurtardıkları belirtildi.
GÜLİSTAN DA AYNI BÖLGEDE ARANIYOR
5 Ocak gününden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku'yu bulmak için başlatılan için arama çalışmaları da 81 gündür sürdürülüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekiplerinin dün Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in arama çalışmalarına katılmasıyla, 81 gündür kayıp olan Gülistan Doku'nun aranmasına da devam edildi. AFAD ve arama kurtarma ekipleri, Uzunçayır Baraj Gölü kıyısı ve su yüzeyinde yaptıkları arama çalışmalarında Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlamadı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-03-25 14:53:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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