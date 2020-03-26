96 yaşındaki dede curasını aldı, balkondan "evde kalın"mesajı verdi

'Ben neden böyle görünüyorum?'

Tunceli’de 96 yaşındaki Hasan Tuncel, korona virüs salgını nedeniyle cura ismi verilen çalgısını alarak evinin balkonuna çıkıp, türkü söyleyerek evde kalın mesajı verdi.

Çemişgezek ilçesinde yaşayan eşi geçen yıl vefat eden 4 çocuk babası 96 yaşındaki Hasan Tuncel, tek başına hayatını sürdürüyor. Çin’de ortaya çıkan ve kısa sürede dünyaya yayılan, korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında evinden çıkmayan 96 yaşındaki Hasan Tuncel, balkondan hem müzik ziyafeti hemde evden çıkanlara sosyal mesaj verdi. Cura ismi verilen çalgısını eline alan Tuncel, türkü söyledi.

Herkesi evlerinde bulunmaya davet eden Hasan Tuncel, “Herkes kendi evinde otursun. Ortada bir hastalık var. Allah kerimdir. Çocuklarınızı tembihleyin. Dışarı da gezmeyin. Yaşlı olanlar evde çıkmasın evlerinde otursunlar. Korkmayın. Eğer biz sırt sırta verirsek inşallah bu işin üstesinden geliriz” dedi.

Hasan dedenin verdiği mesajı aldıklarını belirten ilçe sakinlerinden Eren Şimşek ise, “Hasan dedemizin saz çaldığını gördük. Biz de mesajı aldık. Evde kal Türkiye diyorum. Evde kal Çemişgezek diyorum” ifadelerini kullandı.

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