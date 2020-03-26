Şarkıcı Yılmaz Çelik, tahliye edildi

Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ'de, verdiği konser sonrası 'terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası yapma' suçlamasıyla tutuklanan şarkıcı Yılmaz Çelik, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.
Yılmaz Çelik, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamasında, geçen yıl 8 Aralık günü verdiği konser sonrası gözaltına alındı. Çelik, 'terör örgütü üyesi olma ve örgüt propagandası yapma' suçlarından tutuklandı. Tunceli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında, tutuklu sanık Çelik, suçlamaları reddetti. Mahkeme heyeti, Çelik'i adli kontrol kararıyla tahliye ederek, duruşmayı erteledi
DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-03-26 15:14:56
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