Köpeklerden korkup ağaca çıkan vaşak ekiplerin müdahalesiyle kurtuldu

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'Ben neden böyle görünüyorum?'

Tunceli’de bir köyde köpeklerin saldırısı nedeniyle ağaca çıkan vaşak, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerinin müdahalesiyle kaçarak kurtuldu.

Merkeze bağlı Güleç köyü Nurşüt mezrasında köpeklerin saldırdığı vaşak ağaca çıktı. Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altında bulunan vaşağı gören köylüler, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Tunceli Şubesi ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler vaşağın sığındığı ağacın altında bekleyen köpeklerin dikkatini dağıtırken, vaşak ani bir hamleyle köpekleri atlatarak ormanlık alana kaçarak gözden kayboldu.

Köy sakinlerinden Serdar Duman, "Vaşağı bu bölgede ilk kez görüyorum. Köpeklerin saldırısı nedeniyle ağaca çıkmıştı. Ağaç altında bekleyen köpekler gitmesine izin vermiyordu. Milli Parklara haber verdik. Arkadaşlar müdahale ettiler ve hayvan kurtuldu. Vaşağın koruma altında bir tür olduğunu biliyorum. Lütfen herkes bu hayvanı korusun” dedi.

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