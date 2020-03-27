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Kayıp Uzman Çavuş Güneş ile Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sürüyor

İHA

Tunceli'de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı'na düşerek kaybolan uzman çavuş ile 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor.

Kayıp Uzman Çavuş Güneş ile Gülistan Doku’yu arama çalışmaları sürüyor

Tunceli’de eğitim sırasında botun devrilmesi sonucu Munzur Çayı’na düşerek kaybolan uzman çavuş ile 5 Ocak tarihinden bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisini arama çalışmaları devam ediyor.
Olay, 11 gün önce Ovacık karayolu Anafatma mevkiinde Munzur Çayı'nda meydana gelmişti. Jandarma karma timine eğitim verildiği esnada içinde 4 kişinin bulunduğu rafting botu devrilmiş, 3 personel kendi imkanlarıyla kıyıya çıkmış, Munzur Çayı'na düşen 36 yaşındaki Uzman Çavuş Yılmaz Güneş ise kaybolmuştu. Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku da 5 Ocak tarihinde kaybolmuş, en son Uzunçayır Baraj Gölü Sarısaltuk Viyadüğü üzerinde otururken görüntüsü araç içi kamerasına takılmıştı. Her iki kayıp için de başlatılan arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. Arama çalışmalarına Ankara, Diyarbakır ve Van'dan gelen JAK ve SAK ekipleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ekibi, TSK tarafından gönderilen tim, Ordu, Elazığ ve Rize İl Emniyet Müdürlükleri Su Altı Grup Amirliklerinden gelen dalgıç polisler, emniyet ve jandarmanın yanı sıra AFAD ve gönüllüleri katılıyor. Munzur Çayı kıyısında AFAD ve gönüllüleri tarafından taramalar yapılırken, JAK, SAK ve dalgıç polisler de Uzunçayır Baraj Gölü'nde arama çalışmaları gerçekleştiriyor. Bazı ekipler ise su altı görüntüleme cihazı ve botlarla arama çalışmaları yapıyor. Arama çalışmalarını Vali Tuncay Sonel, Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, Emniyet Müdürü Yılmaz Delen, Uzman Çavuş Güneş'in eşi Gülnur Ortakçı Güneş, annesi Aysel, babası Emin Güneş'le birlikte her gün yerinde takip ediyor.

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