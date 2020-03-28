Tunceli’de renk değiştiren "gelincik" görüntülendi

Çok hızlı hareket ettiği için güçlüklü görüntülenen kışın beyaz renge bürünen gelincik Tunceli'de cep telefonu kamerası ile görüntülendi. Gelinciğin ön kısmının beyaz sırt kısmının kahverengi olması dikkat çekti.

Nazımiye ilçesine bağlı Günlüce köyünde zaman zaman görünen kışın beyaz renge bürünen gelincik bu kez yöre sakinlerinden Ercan Babayiğit, tarafından görüntülendi. Çok hızlı hareket ettiği için görüntülenmesi güç olan gelinciğin, ön kısmının beyaz, sırt kısmının ise kahverengi olması dikkat çekti. Sansargiller familyasının en küçüğü olan gelinciğin genelde kışın beyaz, yazın ise kahverengi tonlarını alarak renk değiştirebilmesiyle biliniyor.

Hayvanlarını meraya otlatmaya götürürken gelinciği gördüğünü aktaran Ercan Babayiğit “ Birden kafasını kayanın altından çıkardı ve ben görünce şok oldum. Daha önce böyle bir şeye denk gelmemiştim. Beni görünce çok hızlı bir şekilde kaçtı ve bende sadece fotoğrafını çekebilmekle kalabildim. Çok güzel bir hayvan bu türlere dikkat etmemiz gerekiyor”ifadelerini kullandı.

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