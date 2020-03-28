Tunceli'de gelincik görüntülendi



Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ'nin Nazımiye ilçesinde, dünyanın en hızlı hareket eden hayvanlarından olan gelincik görüntülendi.

Nazımiye ilçesine bağlı Gönlüce köyü sakinlerinden Ercan Babayiğit tarafından çok hızlı hareket ettiği için nadiren görülebilen gelincik görüntülendi. Kış olduğu için beyaz renge büründüğü görülen gelincik, yuvasına girerek kayboldu. Gelinciği güçlükle görüntülediğini anlatan Ercan Babayiğit, "Çok hızlı hareket ediyordu. İki fotoğraf çekmek için çok uğraştım. Gördüğümde şaşırdım. İlk kez gördüğüm sevimli bir hayvandı. Bir süre dışarıda dolaştı daha sonra tekrar kaya altındaki yuvasına girdi" dedi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli / Nazimiye Ferit DEMİR

2020-03-28 14:31:00



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