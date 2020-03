Tunceli'de “Vefa Sosyal Destek Grubu” çalışmalarını sürdürüyor

Bakan Koca: Can kaybı 92'ye yükseldi

Tunceli Valiliği tarafından oluşturulan ilçelerde de kaymakamların koordinesinde çalışan “Vefa Sosyal Destek Grubu” 65 yaş üzeri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyor.

Türkiye'de korona virüsle mücadele kapsamında, evlerinden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü kişiler ile bazı kronik rahatsızlıklara sahip vatandaşlara destek olmak amacıyla kurulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” her il ve ilçede olduğu gibi Tunceli'nin Çemişgezek ilçesinde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tedbirler kapsamında sokağa çıkmayanların ihtiyaçları ilçede kaymakamlık koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlığı, Emniyet Amirliği, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, belediye ve sağlık ekipleri tarafından gideriliyor.Ekipler vatandaşların gıda, muayene, ilaç, maaş ve resmi işlemler gibi ihtiyaçlarını giderirken, çalışmalara Kaymakam Harun Kazez’de eşlik edior.

Büyüklük onlardan vefa bizden sloganıyla hareket ettiklerini belirten Kaymakam Harun Kazez, “Bizler tüm kurumlarımızla birlikte, korona virüse karşı iş birliği içinde çalışıyoruz. İlçemizde oluşturduğumuz 'Vefa Sosyal Destek Grubu' olarak 65 yaş üzeri vatandaşların çağrılarına ivedi olarak dönüş yapıyoruz. Büyüklük onlardan vefa bizden sloganıyla yaşlılarımızı ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın özellikle bu zorlu süreçte mağdur olmalarına fırsat vermeyeceğiz. 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan, evlerinden çıkamayan değerli vatandaşlarımızın her hangi bir ihtiyacında 112, 155, 156 ve her hangi bir kamu kuruluşumuzun numaralarını aradığında kendilerine makul ihtiyaçlarında mutlaka yardımcı olunmaya devam edilecek"dedi.

