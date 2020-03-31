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Gülistan ve Uzman Çavuş Güneş'ten bugün de iz yok

DHA

Gülistan ve Uzman Çavuş Güneş'ten bugün de iz yok


Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de 17 Mart'ta günü Munzur Nehri'nde, aramakurtarma eğitimi yaptıkları botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi görevlisi Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmalarına bugün de devam edildi. 
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü aramakurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kayboldu. 
Güneş'in bulunması için bölgeye Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Su altı Arama Timi (SAT) ile Ankara, Van ve Diyarbakır İl Jandarma Komutanlıkları bünyesindeki JAK timleri, Elazığ ve Rize İl Emniyet Müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri sevk edildi.
Güneş için başlatılan arama çalışmaları 15'inci günde de sürdürüldü. Ekiplerin, bugün Munzur Nehri ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde yaptıkları arama çalışmalarında, Güneş'e ait bir ize rastlanmadı. 
MUNZUR NEHRİ'NİN İÇİNE BETON BARİYER KURULACAK
Yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamaması nedeniyle Munzur Nehri'ne beton bloklar  kurulması kararlaştırdı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki iş makineleriyle, beton bloklar bölgeye getirildi. Yerleştirilmeye başlanılan beton bloklar ile su içindeki sürüklenmenin engellemesi ve Güneş'in bedeninin akıntıyla gelmesi durumunda bloklara takılması hedefleniyor. Beton blokların yerleştirme işleminin yarın tamamlanması bekleniyor.
BABASI ÇALIŞMALARI YERİNDE TAKİP ETTİ
Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş ve diğer yakınları da sabah saatlerinden itibaren çalışmaları, takip etti. 
GÜLİSTAN DOKU'DAN 87 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR 
5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için de arama çalışmaları sürdürüldü. 87'nci gündeki arama çalışmalarında, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki SAT timi, robot kamerayla Uzunçayır Baraj Gölü'nün dibini taradı. Baraj gölünün suyu bulanık olması nedeniyle su dibine dalgıçların giremediği, bu nedenle arama çalışmalarının su yüzeyi ve kıyı kesimlerinde yapıldığı belirtilirken, yapılan tüm aramalara rağmen Gülistan Doku'ya ait bir ize rastlanmadı.
 DHA-Güvenlik Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-03-31 17:40:58

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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