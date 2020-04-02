Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok



Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) TUNCELİ'de, 17 Mart günü Munzur Nehri'nde arama-kurtarma eğitimi yaptıkları botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinde görevlisi Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmalarında bugün de bir ize rastlanılmadı.

Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü aramakurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kayboldu. Güneş'in bulunması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Su altı arama timi (SAT), Ankara, Van, Samsun ve Diyarbakır il jandarma komutanlıkları ekipleri, Elazığ, Ordu ve Rize il emniyet müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri arama çalışmalarını bugün de sürdürdü.

MUNZUR NEHRİ'NE BETON BLOK KONULDU

17'nci günündeki arama çalışmaları Munzur Nehri ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapıldı. Munzur Nehri'ndeki aramalar dalgıçlar tarafından yapılırken, Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki aramalar ise botlarla su kıyısı ve yüzeyinde sürdürüldü. Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken, Munzur Nehri'nin Tunceli girişinde bulunan köprünün altına beton bloklar ve büyük çelik çubuklarla bariyer oluşturuldu. Bariyer kurma çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, Güneş'in bedeninin akıntıyla gelmesi durumunda bloklara takılması hedefleniyor. Bugün sürdürülen arama çalışmalarında Güneş'e ait bir ize rastlanılmadı.

'ELAZIĞ DEPREMİNDE ENKAZ ALTINDAN BİRÇOK VATANDAŞIMIZI SAĞ KURTARDI'

Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in arama çalışmalarına ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Güneş'in 24 Ocak günü Elazığ'da meydana gelen depremde arama kurtarma ekibinde görev yaptığı belirtilerek, birçok kişi enkaz altında kurtardığının bilgisi paylaşıldı. Güneş'in arama çalışmalarını Vali Tuncay Sonel, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl jandarma Komutanı Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Şen ve Güneş'in ailesiyle birlikte yerinde takip ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"17 Mart 2020 günü, Saat 12.05'te Ovacık yolundaki Anafatma mevkisinde, Munzur Nehri'nde görev öncesi icra edilen tatbikat sırasında, Tunceli Jandarma Arama Kurtarma timinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş, Munzur Nehri'nde botun alabora olması sonucu dengesini kaybederek suya düşmüştür. JAK´ta görev yaparken birçok arama kurtarma faaliyetine katılan, son olarak da Elazığ depremimde enkaz altından birçok vatandaşımızı sağ olarak kurtarılmasına vesile olan kahraman arkadaşımızın bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmalarımıza Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na arama kurtarma köpek unsurları, trafik timi, olay yeri inceleme timi, JÖH timleri, Van, Samsun ve Diyarbakır il jandarma komutanlıklarına bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, Tunceli AFAD ekibi ve AFAD gönüllüleri, Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, arama kurtarma timleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAK timi, Elazığ, Rize ve Ordu il emniyet müdürlüklerine bağlı SAK timleri, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis özel harekat kimlerinin katılımı ve vatandaşlarımızın desteği ile mevsim şartları da dikkate alınarak aralıksız devam edilmektedir."

GÜLİSTAN DOKU'DAN BUGÜN DE HABER YOK

5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için yürütülen arama çalışmalarına da 89'uncu günde devam etti. Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü'nün Sarısaltuk Viyadüğü yakınlarından itibaren 10 kilometrelik alanda botla su yüzeyi ve su kıyısında gün boyu arama çalışmalarını sürdürdü ancak Gülistan Doku'dan ize rastlanmadı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR

2020-04-02 17:02:59



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