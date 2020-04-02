Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok

DHA

Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok


Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA) TUNCELİ'de, 17 Mart günü Munzur Nehri'nde arama-kurtarma eğitimi yaptıkları botun devrilmesi sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinde görevlisi Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ile 5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan üniversite öğrencisi Gülistan Doku (21) için yapılan arama çalışmalarında bugün de bir ize rastlanılmadı. 
Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü aramakurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak kayboldu. Güneş'in bulunması için Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki Su altı arama timi (SAT), Ankara, Van, Samsun ve Diyarbakır il jandarma komutanlıkları ekipleri, Elazığ, Ordu ve Rize il emniyet müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri arama çalışmalarını bugün de sürdürdü. 
MUNZUR NEHRİ'NE BETON BLOK KONULDU
17'nci günündeki arama çalışmaları Munzur Nehri ile Uzunçayır Baraj Gölü'nde yapıldı. Munzur Nehri'ndeki aramalar dalgıçlar tarafından yapılırken, Uzunçayır Baraj Gölü'ndeki aramalar ise botlarla su kıyısı ve yüzeyinde sürdürüldü. Ekiplerin arama çalışmaları devam ederken, Munzur Nehri'nin Tunceli girişinde bulunan köprünün altına beton bloklar ve büyük çelik çubuklarla bariyer oluşturuldu. Bariyer kurma çalışmaları büyük ölçüde tamamlanırken, Güneş'in bedeninin akıntıyla gelmesi durumunda bloklara takılması hedefleniyor. Bugün sürdürülen arama çalışmalarında Güneş'e ait bir ize rastlanılmadı.
'ELAZIĞ DEPREMİNDE ENKAZ ALTINDAN BİRÇOK VATANDAŞIMIZI SAĞ KURTARDI'
Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in arama çalışmalarına ilişkin Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, Güneş'in 24 Ocak günü Elazığ'da meydana gelen depremde arama kurtarma ekibinde görev yaptığı belirtilerek, birçok kişi enkaz altında kurtardığının bilgisi paylaşıldı. Güneş'in arama çalışmalarını Vali Tuncay Sonel, beraberindeki Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Turgay Aras, İl jandarma Komutanı Sinan Şen, İl Emniyet Müdürü Yılmaz Şen ve Güneş'in ailesiyle birlikte yerinde takip ettiği belirtilen açıklamada, şöyle denildi: 
"17 Mart 2020 günü, Saat 12.05'te Ovacık yolundaki Anafatma mevkisinde, Munzur Nehri'nde görev öncesi icra edilen tatbikat sırasında, Tunceli Jandarma Arama Kurtarma timinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş, Munzur Nehri'nde botun alabora olması sonucu dengesini kaybederek suya düşmüştür. JAK´ta görev yaparken birçok arama kurtarma faaliyetine katılan, son olarak da Elazığ depremimde enkaz altından birçok vatandaşımızı sağ olarak kurtarılmasına vesile olan kahraman arkadaşımızın bulunmasına yönelik arama kurtarma çalışmalarımıza Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na arama kurtarma köpek unsurları, trafik timi,  olay yeri inceleme timi, JÖH timleri, Van, Samsun ve Diyarbakır il jandarma komutanlıklarına bağlı Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK) timleri, Tunceli AFAD ekibi ve AFAD gönüllüleri, Ankara Jandarma Komando Özel Asayiş Komutanlığı, arama kurtarma timleri, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı SAK timi, Elazığ, Rize ve Ordu il emniyet müdürlüklerine bağlı SAK timleri, Tunceli İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis özel harekat kimlerinin katılımı ve vatandaşlarımızın desteği ile mevsim şartları da dikkate alınarak aralıksız devam edilmektedir."
GÜLİSTAN DOKU'DAN BUGÜN DE HABER YOK
5 Ocak'tan bu yana haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için yürütülen arama çalışmalarına da 89'uncu günde devam etti. Gülistan Doku'nun bulunması için arama çalışmalarını sürdüren ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü'nün Sarısaltuk Viyadüğü yakınlarından itibaren 10 kilometrelik alanda botla su yüzeyi ve su kıyısında gün boyu arama çalışmalarını sürdürdü ancak Gülistan Doku'dan ize rastlanmadı.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR
2020-04-02 17:02:59

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tunceli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tunceli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve ...
Kayıp uzman çavuş Güneş’i arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kayıp uzman çavuş Güneş’i arama çalışmaları sürüyor
(Görüntülü) TWİTTER'DA SANAL HASTANE KURULDU; ÇOK SAYIDA HEKİM GÖNÜLLÜ HİZMET VERİYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü) TWİTTER'DA SANAL HASTANE KURULDU; ÇOK ...
Evlerine kapanan vatandaşların kitaba talebi arttı
YEREL HABERLER Evlerine kapanan vatandaşların kitaba talebi arttı
Tunceli'de yeni koronavirüs tedbirleri
YEREL HABERLER Tunceli'de yeni koronavirüs tedbirleri
Pasajdaki iş yerlerinden kira almaktan vazgeçti
YEREL HABERLER Pasajdaki iş yerlerinden kira almaktan vazgeçti
Tunceli’de korona virüs tedbirleri, araçlar için tek,çift plaka uygulamasına geçildi
YEREL HABERLER Tunceli’de korona virüs tedbirleri, araçlar için ...
Tunceli'de ilçelerden kent merkezine gelişlerde kısıtlama 
YEREL HABERLER Tunceli'de ilçelerden kent merkezine gelişlerde ...
Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok
YEREL HABERLER Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de ...
(Görüntülü) Tunceli'de 35 köy yolu kardan kapandı, ekili alanlar zarar gördü
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tunceli'de 35 köy yolu kardan kapandı, ...
Kayıp Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan'ı arama çalışması sürüyor
YEREL HABERLER Kayıp Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan'ı arama çalışması ...
Tunceli'de 35 köy yolu kardan kapandı, ekili alanlar zarar gördü 
YEREL HABERLER Tunceli'de 35 köy yolu kardan kapandı, ekili alanlar ...
Tunceli’de kar yağışı etkili oldu, 32 köy yolu kapandı
YEREL HABERLER Tunceli’de kar yağışı etkili oldu, 32 köy yolu ...
(Görüntülü) Tunceli'de sağlık çalışanları ve vatandaşlar için günlük 200 bin maske üretiliyor
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tunceli'de sağlık çalışanları ve ...
Tunceli'de sağlık çalışanları ve vatandaşlar için günlük 200 bin maske üretiliyor
YEREL HABERLER Tunceli'de sağlık çalışanları ve vatandaşlar için ...
Tunceli'de 200 bin adet maske üretimine başlandı Valilik koordinesinde kentte bir tekstil atölyesinde vatandaşlara ve ihtiyaç duyulan bölgelere gönderilmek üzere 200 bin adet maske üretimi için çalışmalar başladı
YEREL HABERLER Tunceli'de 200 bin adet maske üretimine ...
(Görüntülü) Gülistan ve Uzman Çavuş Güneş'ten bugün de iz yok
YEREL HABERLER (Görüntülü) Gülistan ve Uzman Çavuş Güneş'ten bugün ...
Gülistan ve Uzman Çavuş Güneş'ten bugün de iz yok
YEREL HABERLER Gülistan ve Uzman Çavuş Güneş'ten bugün de iz yok
Kayıp Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan'ı arama çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Kayıp Uzman Çavuş Güneş ve Gülistan'ı arama ...
(Görüntülü) Vali Sonel, sokak sokak gezerek vatandaşları uyardı  
YEREL HABERLER (Görüntülü) Vali Sonel, sokak sokak gezerek ...
Vali Sonel, sokak sokak gezerek vatandaşları uyardı
YEREL HABERLER Vali Sonel, sokak sokak gezerek vatandaşları uyardı
Tunceli'de vali sokağa çıktı, hem maske dağıttırdı, hem de evde kalın çağrısında bulundu
YEREL HABERLER Tunceli'de vali sokağa çıktı, hem maske dağıttırdı, ...
(Görüntülü) Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve Gülistan'dan bugün de iz yok
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tunceli'de kayıp uzman çavuş ve ...
(Görüntülü) Tunceli'de 1 köy karantina altına alındı
YEREL HABERLER (Görüntülü) Tunceli'de 1 köy karantina altına alındı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X