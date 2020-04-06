Evde kendini karantinaya aldı, birde Korona türküsü yaptı

Tunceli’de ailesiyle birlikte kendisini Korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alan bir kişi, "Bende kendimi garantiye aldım, sizde alın" diye türkü yaptı.

Çin'nde başlayıp dünyaya yayılan Korona Virüs salgını nedeniyle ülke genelinde devlet kurumlarının yanı sıra vatandaşlarda kendi tedbirlerini alıyor. Tunceli’nin Çemişgezek İlçesine bağlı Kıraçlar köyünde yaşayan Mahmut Aydın'da Korona virüsü tedbirleri kapsamında ailesiyle birlikte kendini evde karantinaya aldı. Aydın, Korona virüse karşı mizah amaçlı bir de türkü yapıp söyledi. Kendisinin yazdığı Türkü ile sosyal mesaj veren Aydın,herkesin kendi karantinaya alması gerektiğini türküsüyle dile getirdi, sosyal medyada paylaşılan görüntü çok sayıda beğeni aldı.

Türkünün korona virüsüne karşı mizah amaçlı aniden aklına geldiğini belirten Mahmut Aydın “ Bu sıkıntılı süreçte yetkilileri dinleyerek kendimi evde karantinaya aldım. Korona üzerine bir parça yaptım. Evde kal Tunceli evde kal Türkiye’m” dedi.

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