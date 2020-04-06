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Gülistan Doku ve Yılmaz Güneş'ten bugün de iz yok

DHA

Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, 17 Mart günü Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin Munzur Nehri'nde yaptığı eğitim sırasında botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ve Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için sürdürülen arama çalışmalarında bugün de bir ize rastlanılmadı. Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü aramakurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz...

Gülistan Doku ve Yılmaz Güneş'ten bugün de iz yok

<br>Ferit DEMİR/TUNCELİ, (DHA)TUNCELİ'de, 17 Mart günü Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timinin Munzur Nehri'nde yaptığı eğitim sırasında botun yan yatması sonucu akıntıya kapılıp kaybolan Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş (36) ve Munzur Üniversitesi öğrencisi Gülistan Doku'nun (21) bulunması için sürdürülen arama çalışmalarında bugün de bir ize rastlanılmadı.<br>Tunceli İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki JAK timinin, Munzur Nehri'nde, 17 Mart günü aramakurtarma eğitimi yaptıkları bot devrildi. Botta bulunan 4 JAK timi görevlisinden 3'ü kendi imkanlarıyla kurtulurken, Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş akıntıya kapılarak, kayboldu. Güneş'in bulunması için Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı (JÖAK) timleri, Van ve Samsun JAK timi ve Elazığ, Ordu ve Rize il emniyet müdürlükleri bünyesindeki su altı arama kurtarma polisleri ile Tunceli AFAD ekipleri arama çalışmaları başlattı. <br>Güneş'in arama çalışmalarının 21'inci gününde JAK timleri, Munzur Nehri'nde botla ve su içine girerek arama çalışmalarını sürdürürken, polis ve AFAD ekipleri ise Uzunçayır Baraj Gölü´nün yüzeyinde botlarla arama çalışması yaptı. Ancak tüm aramalara rağmen hiçbir ize rastlanamadı.<br>AİLESİ ÇALIŞMALARI YAKINDAN TAKİP ETTİ<br>Jandarma Uzman Çavuş Yılmaz Güneş'in Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinden gelen babası Emin Güneş, annesi Aysel Güneş ve eşi Gülnur Ortakçı Güneş sabah saatlerinden itibaren çalışmaları yerinde takip etti. Arama çalışmalarını yürüten yetkililer, Güneş'in ailesine yapılan çalışma hakkında sürekli bilgi verdiler.<br>GÜLİSTAN DOKU'DAN 93 GÜNDÜR HABER ALINAMIYOR<br>Tunceli'de 5 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan Munzur Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Gülistan Doku için yürütülen arama çalışmaları 93'üncü gününe girdi. Arama çalışmalarını yürüten ekipler, Uzunçayır Baraj Gölü'nün Sarısaltuk Viyadüğü yakınlarından itibaren 10 kilometrelik alanda botla su yüzeyi ve su kıyısında gün boyu arama çalışmalarını sürdürdü. Gün boyu yapılan tüm aramalara rağmen bugün de Gülistan Doku'ya ait ize rastlanmadı.<br>DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR<br>2020-04-06 16:53:38<br>

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