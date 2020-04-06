Tunceli'de, koronavirüs hastası dede ve torun alkışlarla taburcu oldu

<br>Ferit DEMİR/TUNCELİ,(DHA)TUNCELİ'de koronavirüs testi pozitif çıkan 6 kişiden tedavileri tamamlanan Metin Demirci (58) ile torunu Atakan (9) alkışlarla taburcu edildi.<br>Tunceli'de koronavirüs testleri pozitif çıkan 6 kişi tedaviye alındı. Tunceli Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Metin Demirci ile torunu Atakan Demirci taburcu oldu. Hastaneden ayrılan dede ve torunu sağlık çalışanları alkışlarla uğurladı. <br>Taburcu olan Metin Demirci ile torunu Atakan Demirci'nin evlerinde kontrollerinin devam edeceği öğrenildi.DHA-Genel Türkiye-Tunceli Ferit DEMİR<br>2020-04-06 19:16:37<br>
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