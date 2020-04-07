<br>TUNCELİ'de Munzur Nehri'nin aktığı Uzunçayır baraj gölünde güvenlik güçlerince 1 ceset bulundu. Ekipler cesedi sudan çıkarmak için çalışma başlattı.DHA-Gündem Türkiye-Tunceli <br>2020-04-07 12:26:09<br>
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